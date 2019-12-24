МВД получило пятый вертолет по контракту с Airbus для системы авиабезопасности. ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает БизнесЦензор.

"Эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины", – сказано в сообщении.

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту Мариньян (Франция) – Линз (Австрия) – Сибул (Румыния) – Брашов (Румыния) – Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Национальной гвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов на международных воздушных авиалиниях.

Кроме того, в течение 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два – для Национальной гвардии

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада утвердила изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Среди прочего, документом увеличены расходы на осуществление платежей по выполнению государством гарантийных обязательств на 1,68 млрд грн. Как следует из пояснительной записки к документу, в том числе 1,15 млрд грн будет неправлено на расходы по программе закупки МВД вертолетов Airbus Helicopters SAS по договору с правительством Франции. В целом расходы на закупку вертолетов Airbus в 2019 году составят 6,3 млрд грн, с учетом перераспределения средств на другие программы МВД финансирование по этой статье увеличено на 2,2 млрд грн.

Напомним, "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины 29 августа заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Согласно договору, до конца 2021 года для создания системы авиационной безопасности МВД получит 55 вертолетов Airbus – 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.