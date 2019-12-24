Жители Днепропетровщины задолжали за газ 2,3 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Днепропетровсгказ Сбыт", передает БизнесЦензор.

"Благодаря активной работе с неплательщиками, с начала года сумма задолженности уменьшилась на 15%, однако долги все еще остаются слишком большими", – отмечают в компании.

Так, больше всего задолжали за газ клиенты, проживающие в городах Днепр – 174 млн грн, Каменское – 101,7 млн грн, Кривой Рог – 66,8 млн грн.

В случае неуплаты за газ компания-поставщик должна прекратить поставки газа. Первым шагом к этому является письменное сообщение о прекращении газоснабжения. По данным компании, в течение 2019 года такие сообщения было отправлены почти 180 тыс. должников.

"В случае непогашения долга после получения сообщения ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", в соответствии с правилами поставки природного газа, предоставляет соответствующее поручение газораспределительной компании на прекращение такому потребителю газоснабжения. В 2019 году таких поручений было отправлено почти 70 тысяч", – уточнила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

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Компания напоминает, что при отключении за долги повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения.

"Обращаем внимание потребителей на то, что постановлением Кабинета министров приняты изменения в систему субсидирования, согласно которым потребителям прекращают начисления государственной помощи в случае неплатежей в течение двух месяцев", – отмечается в сообщении.

Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям, 152 религиозным организациям и 4 тысячам промышленных и коммунально-бытовых предприятий.