Кабмин утвердил платформу для заключения электронных контрактов

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины. передает БизнесЦензор.

"Платформа предоставляет интерфейсы для создания, согласования, подписания, обработки, передачи, обнародования электронных договоров и отчетов об их выполнении. Также "Е-Контракт" может использоваться как независимый сервис создания и подписания договоров без привязки к тендерной процедуры", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, задача нового сервиса – создать условия и инструменты для реализации функции заключения электронных договоров и интеграции их с учетными и аналитическими системами государственных органов и других субъектов хозяйствования (в том числе с использованием мобильных устройств в рамках концепции "Государство в смартфоне").

"Внедрение новой платформы позволит и дальше автоматизировать процессы взаимодействия внутри государственных органов и с бизнесом и отчитываться по ним для оперативного и эффективного управления финансами и ликвидностью. Первое представление разработки планируется в июне 2020 года", – отмечается в сообщении.

В Минфине напомнили, что концепцию ИАС "Прозрачный Бюджет" правительство утвердило распоряжением Кабинета министров Украины 11 февраля 2016 года.

За период 2016-2019 годов уже реализованы Министерством финансов открытые модули системы "Прозрачный бюджет":