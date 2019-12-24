Мораторий на продажу земли продолжит действовать после 1 января, – Госгеокадастр

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), передает БизнесЦензор.

"Основным условием отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса", – сказано в сообщении.

Согласно указанным пунктам Земельного кодекса, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

Кроме того, продолжает действовать запрет на куплю-продажу или отчуждение иным способом земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их по наследству, обмена (мены) на другой земельный участок с одинаковой нормативной денежной оценкой.

"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому, любые панические прогнозы не обусловливают никаких оснований", – отметил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.