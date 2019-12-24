Зеленский решил уволить назначенных в июле глав Львовской и Закарпатской областей

Об этом Зеленский сказал на заседании Рады развития громад и территорий 24 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 5 июля Зеленский указами назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации и главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

Игорь Бондаренко, 1964 года рождения, уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских (ТМ "Торговый дом Bondarenko").

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.