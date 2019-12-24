Выплаты по "зеленому тарифу" в ноябре сократились до 1,8 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

Покупка электроэнергии "Гарантированным покупателем" у производителей по "зеленому тарифу" за месяц составил 529,4 тыс. МВт-ч.

Кроме этого, в ноябре госпредприятие по двусторонним договорам с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" купило 6,32 млн МВт-ч электроэнергии на сумму 3,59 млрд грн.

Для обеспечения выполнения специальных обязанностей на территории области регулирования "остров Бурштынской ТЭС" на Украинской энергетической бирже было также приобретено 16,9 МВт-ч электроэнергии на 28,1 млн грн.

В то же время "Гарантированный покупатель" в ноябре 2019 года продал 3,5 млн МВт-ч электрической энергии на 1,4 млрд грн поставщикам универсальных услуг и 1,48 млн МВт-ч на 929 млн грн – операторам системы распределения и оператору системы передачи.

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Как сообщалось, в октябре "Гарантированный покупатель" выплатил за электроэнергию производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 2,23 млрд грн.

В сентябре госпредприятие выплатило за отпущенную электроэнергию производителям из возобновляемых источников 3,1 млрд грн. За август выплаты составили 3,4 млрд грн, за июль – 3 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.