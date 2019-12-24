Авиакомпания Коломойского передумала летать из Ивано-Франковска в Бухарест

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания планировала обслуживать этот маршрут на сезонной основе на 48/49-местных региональных самолетах Embraer 145 два раза в неделю в период с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года.

Билеты на данные рейсы продавались по цене от 2 500 грн в одну сторону и от 5 000 грн в обе стороны с учетом перевозки 23 кг багажа.

Предполагалось, что новое направление заинтересует любителей кататься на лыжах и сноубордах из Румынии. Авиакомпания позволила провозить бесплатно один комплект спортивного снаряжения, если его вес вместе с багажом не превышает 23 кг.

Обновленное расписание "Розы Ветров" включает два рейса из Ивано-Франковска - в Киев и Днепр. Их авиакомпания планирует выполнять с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года два раза в неделю по понедельникам и пятницам на Embraer 145.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел", ООО "Феста", "Ренли" и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.