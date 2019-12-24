Зеленский подписал закон об изменении правил рыночного надзора

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции. Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС", – сказано в сообщении.

Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении 12 декабря.

Перед голосованием из закона был исключен пункт, позволяющий органам рыночного надзора привлекать Нацполицию в случае противодействия со стороны нарушителей, а также изменен механизм ограничения оборота продукции, которая соответствует установленным требованиям, но представляет риск для жизни и здоровья граждан.

Также было исключено предложение уполномочить руководителей органов рыночного надзора применять административные штрафы.

Среди прочего, законопроектом также предложено существенно повысить штрафы за реализацию непродовольственных товаров с нарушениями, установив четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что позволит избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа "задним числом".