"Укрзализныця" установила требования для допуска частных локомотивов на железную дорогу

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

По словам топ-менеджера, тяговый подвижной состав участников проекта должен быть технически исправным, сертифицированным для эксплуатации в Украине и иметь возраст в пределах нормативного срока службы, установленного заводом-изготовителем.

Кроме того, машинисты частных локомотивов должны иметь диплом одного из центров подготовки персонала "Укрзализныци" ("школа машинистов") и допуск к работе как на серию локомотива, так и на соответствующий участок.

"И ключевое требование "Укрзализныци" касается того, что на предприятии-участнике должна быть внедрена система управления безопасностью. Имеется в виду, прежде всего, наличие машиниста-инструктора, который занимается обучением локомотивных бригад и контролирует их деятельность", – уточнил Саболевский.

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Топ-менеджер "Укрзализныци" напомнил, что согласно решению Кабинета министров указанный проект будет реализовываться в три этапа. На первом Министерство инфраструктуры должно утвердить временное положение о порядке допуска частных локомотивов и определить перечень участников. Второй этап – запуск и реализация, мониторинг состояния дел, а третий – оценка результатов и их обнародования.

Саболевский также сообщил, что согласно постановлению правительства, при Министерстве инфраструктуры создана комиссия, которая будет заниматься подготовкой приказов по определению экспериментальных участков и утверждением участников проекта.

"Позиция "Укрзализныци" о допуске частной тяги на магистральные линии проста. Мы говорим о том, что не нужно каждый раз отдельно выбирать направления под желания заявителей, ведь это должно происходить централизованно. Для этого мы уже передали список участков, которые наименее загружены и составляют 15% от общей протяженности путей. Именно на этих малодеятельных линиях предлагаем провести эксперимент по внедрению частной тяги", – добавил Саболевский.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря принял постановление "О реализации пилотного проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования".

Согласно постановлению, Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, участки железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта.