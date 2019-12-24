СБУ обнаружила незаконный канал поставки техники из Крыма для филиалов "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Донецкой области, передает БизнесЦензор.

"Сотрудниками главного Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во время расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) выявлен незаконный канал поставки на территорию Украины товаров для региональных филиалов "Укрзализныци", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2019 годов должностные лица коммерческих предприятий, расположенных на территории Украины, через Российскую Федерацию под видом собственного производства поставляли в региональные филиалы "Укрзализныци" бывшие в эксплуатации и изготовленные почти 10 лет назад электротехнические приборы и механизмы, производимые на территории аннексированного Крыма.

Указанная незаконная деятельность осуществлялась в период действия запрета на ввоз указанной группы товаров для импорта в Украину с территории РФ.

Стоимость незаконно импортируемой техники составила более 100 млн грн.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков складских, жилых и офисных помещениях, расположенных в Донецкой и Киевской областях обнаружено и изъято финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность злоумышленников, электроэнергетическое оборудование и специальное оборудование для изменения его маркировки, а также электронные носители информации и прочее.

Ориентировочная стоимость изъятых контрафактных товаров - более 5 млн грн.

Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.