Нацкомиссия завершила сертификацию нового оператора ГТС Украины (обновлено)

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, 24 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поздравляю! Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", – сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк.

Согласно проекту документа, он вступает в силу с 1 января 2020 года.

"Это историческое событие, мы к нему шли почти три года. Это не только выполнение взятых Украиной на себя обязательств в рамках Энергетического сообщества, это еще и важный шаг к дальнейшему развитию рынка газа в стране. Создается абсолютно независимый от вертикально интегрированной компании (НАК "Нафтогаз Украины", – ред.) оператор в полном соответствии с европейским законодательством", – сказал глава ОГТСУ Сергей Макогон перед принятием регулятором соответствующего решения.

Как подчеркнула член комиссии Елена Антонова: данное решение поддерживает Секретариат Энергетического сообщества.

НКРЭКУ также выдала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Постановление о выдаче лицензии вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как позднее уточнили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины", НКРЭКУ также установила тарифы компании на транспортировку газа для межгосударственных точек входа/выхода из ГТС (в том числе на границе с РФ) на 2020-2024 годы.

В частности, тариф на транспортировку для точек входа увеличится на 11% – с действующих 91,87 грн до 101,93 грн за тыс. куб. м (здесь и далее - без НДС), тогда как для точек выхода – снизится на 21%, с 157,19 грн до 124,16 грн за тыс. куб. м.

"Сегодня мы стали полноценным европейским оператором ГТС. Теперь это окончательно – независимый украинский оператор заработает с 1 января 2020 года. Но впереди еще очень много работы", – прокомментировал глава нового оператора Сергей Макогон.

Так, в ближайшие дни ООО "ОГТСУ" должен осуществить оплату за выдачу лицензии, предоставить НКРЭКУ копии акта приема-передачи имущества и документ, подтверждающий внесение соответствующей информации в Единый реестр объектов государственной собственности.

Как сообщалось, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как нового оператора газотранспортной системы страны в рамках Третьего энергетического пакета.

В тот же день Оператор ГТС подал в НКРЭКУ последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

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Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.