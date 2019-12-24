Нацкомиссия окончательно сертифицировала нового оператора ГТС Украины (обновлено)

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, 24 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поздравляю! Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", – сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк.

Согласно проекту документа, он вступает в силу с 1 января 2020 года.

"Это историческое событие, мы к нему шли почти три года. Это не только выполнение взятых Украиной на себя обязательств в рамках Энергетического сообщества, это еще и важный шаг к дальнейшему развитию рынка газа в стране. Создается абсолютно независимый от вертикально интегрированной компании (НАК "Нафтогаз Украины", – ред.) оператор в полном соответствии с европейским законодательством", – сказал глава ОГТСУ Сергей Макогон перед принятием регулятором соответствующего решения.

ОГТСУ после 1 января 2020 года должен предоставить комиссии информацию о приеме-передаче от АО "Укртрансгаз" всего необходимого имущества, а также данные о ресурсах и персонале, позволяющие осуществлять деятельность по транспортировке газа.

Как подчеркнула член комиссии Елена Антонова: данное решение поддерживает Секретариат Энергетического сообщества.

НКРЭКУ также выдала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Постановление о выдаче лицензии вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как нового оператора газотранспортной системы страны в рамках Третьего энергетического пакета.

В тот же день Оператор ГТС подал в НКРЭКУ последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

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Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.