БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.12.19 15:17

Кабмин упростил рассмотрение жалоб на действия регистраторов

Кабинет министров упростил регистрацию жалоб в сфере государственной регистрации и сократил сроки принятия решения по отдельным категориям дел до 24 часа.

Кабмин упростил рассмотрение жалоб на действия регистраторов

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам правительственного заседания 24 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства

"24 часа – такая будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав", – сообщил Гончарук.

Проект соответствующего постановления, доступный на сайте правительства, устанавливает требование рассмотрения таких жалоб не позже следующего рабочего дня после его регистрации, а также позволяет жалобщику повторно обратиться в Минюст или его территориальный орган с жалобой.

Если нарушения очевидны, Минюст обязан рассмотреть жалобу безотлагательно и без коллегиального рассмотрения, указывается в документе.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100