Гончарук анонсировал уменьшение платежек за отопление в декабре на 300-400 гривен (обновлено)

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", – уточнил Гончарук.

Как уточнил Гончарук в своем Telegram-канале, принятое сегодня правительством решение позволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%.

По словам премьера, с сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки.

"По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти. Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органов местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты", – заявил Гончарук.

"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах", – добавил премьер.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правительства услышать решение о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся "платежки" за коммунальные услуги.

"Мы знаем, что цены на газ снизились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Украинцы и общество это не понимают. Мы часто обсуждали этот вопрос и в Офисе президента, и с правительством. И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится "платежка", – сказал президент.

"Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги – это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это все хорошо понимаем, но есть "но": не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает 70% своей заработной платы", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).