В Украине 15% населения не владеет цифровыми навыками, – Минцифры

Это отмечается в исследовании Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, этот показатель составляет 53%, отмечает Минцифры.

В целом по Украине лишь 25,5% населения оценивает свой уровень цифровых навыков как более чем средний, в том числе среди молодежи (10-17 лет) высоко оценивают свои навыки 61,6%, на временно неподконтрольных Украине территориях – 18%.

Согласно материалам исследования, при этом 52,6% жителей страны считают обучение цифровым навыкам неактуальным для себя. В то же время заинтересованость в обучении цифровым навыкам проявляют 67,5% украинцев в возрасте от 10 до 17 лет и 61,4% – в возрасте 18-29 лет. Их совокупная доля в общем срезе возрастных категорий населения страны (18-70 лет) достигает и 47%. При этом среди людей с дефектами слуха в обучении заинтересованы 65%.

По данным исследования, преимущественно украинцы пользуются интернетом дома (86,5%), но молодежь в возрасте 12-17 лет, а также лица с дефектами слуха интенсивно используют онлайн-ресурсы по месту учебы и/или работы, а также в заведениях общественного питания.

Домашний компьютер отсутствует у 51% украинских семей, еще у 45,6% дома лишь один компьютер, у 0,3% – более трех. Отсутствие ноутбука дома подтвердили 49,4% семей, наличие одного – 42,7%, более трех – 1,4%. Ни одного планшета нет дома у 67,6% семей, один планшет есть у 27,5%, более трех – у 1,1%. При этом ни одного смартфона в семье нет у 15,7% респондентов, один на семью – у 30,6%, три и более – у 27,2%.

Как свидетельствуют материалы исследования, 88,4% украинцев имеют подключение к интернету дома, при этом среди неподключенных преобладают лица старше 60 лет с низким уровнем достатка, проживающие в сельской местности. При этом 79,3% украинцев подключено к проводному интернету, 9% пользуется широкополосным мобильным доступом, еще 4,8% – через телефонную линию. 90,9% украинцев пользуются интернетом ежедневно, 7,6% как минимум раз в неделю. Чаще всего для доступа в интернет украинцы используют смартфоны (93% молодежи и 85% населения в возрасте 30-59 лет). 40% населения Украины за последние три месяца в среднем пять раз покупали товары в интернете.

Для сельской местности наиболее востребованными навыками (среди лиц, не обладающих цифровыми навыками) являются: онлайн безопасность, пользование услугами интернет-банкинга, различение надежных и ненадежных источников информации, быстрый и качественный поиск информации в сети, совершение покупок через интернет.

В городах наиболее востребованными навыками (среди лиц, не обладающих цифровыми навыками) являются: онлайн безопасность, различение надежных и ненадежных источников информации, интернет-банкинг, поиск информации в сети и онлайн безопасность для детей.

Минцифры отмечает, что всего 22,4% жителей страны за последний год контактировали с госорганами или госслужбами через интернет. При этом заполненные онлайн-формы подавали в госорганы/госслужбы всего 13,8% респондентов, а загружали из сети бланки – 13,7%.

Исследование проводилось в четырех фокус-группах методом face-to-face интервью, а также при помощи анкетирования. Выборочная совокупность: 1800 человек в возрасте 18-70 лет.