БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.12.19 14:41

Кабмин передал новому оператору ГТС проект модернизации газопровода в ЕС

Кабинет министров принял постановление о передаче кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

газ,газа,транзит,газопровод

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство одобрило постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Постановление разработано во исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга", – сообщил премьер.

Гончарук уточнил, что речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".

Как сообщалось, в рамках кредитного соглашения между "Укртрансгазом", ЕБРР и ЕИБ кредитное финансирование реконструкции украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород предусмотрено на уровне 300 млн евро. Еще 166 млн евро должны были составить собственные средства АО "Укртрансгаз".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100