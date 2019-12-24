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24.12.19 14:32

"Укрэксимбанк" завершил реструктуризацию долгов кондитерской компании Колесникова

Государственный "Укрэксимбанк" завершил процедуру финансовой реструктуризации долгов АО "Производственное объединение "Конти".

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Об этом свидетельствуют данные Секретариата финансовой реструктуризации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Конти" – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. Конечный бенефициар – бывший вице-премьер времен Януковича Борис Колесников.

Как отмечает издание, на 6 декабря было назначено внеочередное собрание акционеров ЧАО "Производственное объединение "Конти", на котором должен был рассматриваться вопрос о реструктуризации долгов этой компании перед "Укрэксимбанком" в рамках процедуры, предусмотренной законом "О финансовой реструктуризации".

Речь шла о внесении изменений в кредитные соглашения с банком, "предельная совокупная стоимость которых не должна превышать сумму 2,7 млрд грн, связанных с: изменением процентной ставки, пролонгацией".

Проектом решения акционеров кондитерской компании предусматривалось предоставление согласия по заключению сделок, "связанных с предоставлением обществом банку обеспечения в виде залога недвижимого и движимого имущества, имущественных прав" стоимостью до 1,4 млрд грн.

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Напомним, в конца 2016 года внеочередное собрание акционеров ЧАО "Производственное объединение "Конти" приняло решение о предварительном предоставлении согласия на совершение гендиректором сделок по внесению изменений в кредитные договора с "Укрэксимбанком" совокупной стоимостью до 6,6 млрд грн.

Тогда же собрание акционеров единогласно дали согласие на осуществление сделок по предоставлению указанной компанией для "Укрэксимбанка" обеспечения в виде залога недвижимого и движимого имущества, имущественных прав общей стоимостью до 1,4 млрд грн.

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