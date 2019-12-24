Разыскиваемый по делу Клименко налоговик купил спортивную арену в Германии

Как пишет Deutsche Welle, об этом стало известно после того, как местные жители начали протестовать против закрытия спорткомплекса новым собственником, передает БизнесЦензор.

Местные власти продали Кондрашову убыточную ледовую арену летом 2017 года за 230 тысяч евро. В свою очередь "инвестор из Украины" пообещал ее модернизировать.

Как выяснило издание, кто такой Александр Кондрашов и откуда у него деньги, руководство города не интересовалось. Однако со временем обещанные деньги на модернизацию так и не появились.

Более того, Александр Кондрашов разорвал контракт об аренде с местной хоккейной командой, а недавно Кондрашов вообще окончательно закрыл арену, выбросив на улицу многочисленные спортивные группы, в том числе детские, что вызвало протесты в городе.

По данным МВД, Кондрашов Александр Николаевич находится в розыске с 29 мая 2017 года.

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Как сообщили в Генпрокуратуре, беглеца и немецкого горе-мецената подозревают в участии в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича в части организации схемы с уклонением от уплаты НДС, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 104 млрд грн.

По версии следствия, Кондрашов был активным участником преступной схемы, организованной бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, находясь с 2013 года и до аннексии Россией Крыма в должности начальника главного управления Миндоходов на полуострове.

Вместе с другими руководителями фискальных органов в регионах, как считает следствие, он покрывал "налоговые ямы", через которые десятки подставных фирм фиктивно формировали налоговый кредит на НДС. Лично Кондрашову вменяют содействие незаконной минимизации налогов предприятиями Крыма на общую сумму около 370 млн грн, что на тот момент составляло около $37 млн.

В мае 2018 года Кондрашову почте, по официальному месту жительства в Киеве, было сообщено о подозрении в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением. Бывшему налоговику грозит до 12 лет лишения свободы. Как следует из украинского судебного реестра, в феврале 2019 года Кондрашова объявили в международный розыск.

Как отмечает издание, покупка недвижимости в Германии могла быть нужна Кондрашову для того, чтобы получить вид на жительство. Кондрашов открыл в Германии фирму, на которую и оформил покупку ледовой арены, и назначил себя ее директором. Таким образом, Кондрашов официально трудоустроен, что действительно дает основания официально осесть в Германии. В частности, именно так пытался получить немецкий вид на жительство подозреваемый в газовых махинациях бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко.