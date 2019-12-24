Украинский завод "Росатома" начнет производство комплектующих для еще одной китайской АЭС

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Энергомашспецстали" сообщает БизнесЦензор.

Контракт рассчитан на несколько лет, конечный срок поставки всего оборудования – март 2022 года. Договор был подписан в декабре 2019 года.

"Соглашение о сотрудничестве предусматривает производство и поставку более 3400 тонн деталей для 3 и 4 блоков китайской АЭС "Сюйдапу". Для новых блоков будут изготовлены десятки крупнотоннажных заготовок корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного насоса, главного циркуляционного трубопровода, коллектора и компенсатора давления", - сообщает компания.

Для "Энергомашспецстали" это уже второй крупный контракт в сфере атомной энергетики Китая, подписанный в 2019 году. На сегодняшний день на заводе уже идет производство деталей для реакторного оборудования АЭС "Тяньвань". Контракт на поставку комплектующих для 7 и 8 энергоблоков Китайской АЭС был подписан в июле 2019 года.

ЭМСС, расположенный в Краматорске Донецкой области, является крупнейшим украинским производителем специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

Владельцем ЭМСС является российский "Атомэнергомаш", энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом".