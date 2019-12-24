Мобильные операторы потратят $20 миллионов на запуск интернета в киевском метро

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В первом квартале 2020 года будем запускать первые станции, если все будет двигаться так, как сейчас", – сказал он журналистам на брифинге в Киеве.

Директор по маркетингу "Киевстара" Павел Даниман уточнил, что проект поровну финансируется всеми тремя операторами.

Комаров связал большой прогресс в реализации этого проекта в последнее время с назначением мэром Киева Виталием Кличко своим советником Максима Бахматова.

По словам президента "Киевстара", узким горлышком остается доступ к коммунальной инфраструктуре: для запуска проекта в запланированные сроки необходимо еще утверждение Киевсоветом тарифов телеком-доступа к ней.

Даниман уточнил, что внедрение 2G и 4G связи будет осуществляться с крайних станций, так как это обусловлено технологией, а покрытие всех станций потребует некоторого времени в связи с возможностью вести работы только несколько часов ночью.