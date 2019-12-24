"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль на 27%. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2019 составил 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат произошел в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес", - сообщает "Нафтогаз".

За 9 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" оплатила 84,4 млрд грн налогов и дивидендов, что составило около 15% общих доходов бюджета за этот период.

Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд грн, что меньше на 1,8 млрд грн показателя 9 месяцев 2018 года.

"На уменьшение результата повлияло сокращение объема реализации природного газа на 1,3 млрд куб. м, или на 11%, и увеличение резерва сомнительной задолженности за газ на 2,4 млрд грн", - сообщает "Нафтогаз".

Объем транзита газа за 9 месяцев 2019 увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 66,3 млрд куб м.

Результат сегмента транзита природного газа за 9 месяцев 2019 года увеличился с 6,8 млрд грн до 15,8 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости.

Результат сегмента "Внутренняя транспортировка природного газа" за 9 месяцев ухудшился на 1,4 млрд грн и составил ущерб 4,7 млрд грн.

В текущем году группа "Нафтогаз" накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах в целях минимизации рисков прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов.

За 9 месяцев закачки газа в газохранилища составил 11,7 млрд куб. м, что на 2,9 млрд куб. м, или на 33% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Результатом деятельности по хранению природного газа стала прибыль в размере 700 млн грн, что больше результат соответствующего периода прошлого года на 600 млн грн.







