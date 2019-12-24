Кабмин приравняет электронные сигареты к обычным, – премьер

Об этом в телеграмм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Приравняем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам", - сообщил премьер.

По его словам, оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины.

"Расширим на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - добавил он.