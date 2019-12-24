Кабмин запустил сервис проверки электронных квитанций для оплаты госуслуг

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина", - сообщил Дубилет.

По данным Дубилета, с помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

"Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение", - сообщил Дубилет.

После запуска сервиса, пишет Дубилет, можно будет предоставлять цифровой код квитанции об оплате. Его можно проверить на сайте сервиса, уточнил Дубилет.

"Пока что к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время", – отметил министр.

Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точке предоставления госуслуг, добавил Дубилет.