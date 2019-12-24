"Тримоб" бесплатно сдал часть частот и будет работать по модели виртуального оператора

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Частоты сдали бесплатно. Мы видим перспективы конкуренции в виртуализации оператора", - сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов во вторник.

"Тримоб" планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера (компании "Vodafone Украина") на основе действующего договора национального роуминга, оставив в своем пользовании частотный ресурс только для Киева.

По мнению "Укртелекома", это открывает мобильному оператору новые конкурентные возможности среди мобильных игроков на телекомрынке.

Как подчеркивают в "Укртелекоме", для абонентов компании услуги, тарифы и обслуживание останутся без изменений.

"Тримоб" также будет продолжать сотрудничать с виртуальным международным оператором "Lycamobile Украина" и реализовывать проект по конвергентной услуги "Альтернативная телефония" (FMC - восстановление фиксированной телефонии с помощью сети радиодоступа).

Как сообщалось, в ноябре "Тримоб" совместно с компанией IDEMIA (Франция) запустил услугу оформления eSIM – альтернативы физическим sim-картам.

"Тримоб" – дочерняя компания "Укртелекома" Рината Ахметова, осуществляет предоставление услуг мобильной связи в стандарте 3G/UMTS.