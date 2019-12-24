"Укрпошта" продаст 800 объектов недвижимости

Об этом Смелянский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начинаем процесс продажи активов. "Укрпошта" на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тыс м кв. Это то, что не используется в ежедневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д", - сообщил он.

По словам Смелянского, для оценки стоимости имущества будут привлечены независимые оценщики. "Причём привлечём мы их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца, и никто не смог нас обвинить в продаже дёшево и кому то "особому", - добавил глава "Укрпошты".