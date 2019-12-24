БизнесЦензор

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24.12.19 10:12

Инвестиционная компания Millstone&Со закрыла сделку по продаже трех телеканалов

На прошлой неделе польско-украинская инвестиционная компания Millstone & Со закрыла сделку по продаже трех украинских телеканалов. Речь идет об Инфо 24 (ООО "ТВІ.САТ"), ТВI.ЮА и телеканале "Погода", более известном под брендом "Business" (ООО "ТВІ.Т2"). Новым владельцем каналов стали структуры, связанные с бизнесменом Виталием Кропачевым.

кропачев

Информацию о продаже подтвердил польский инвестор, в прошлом топ-менеджер Варшавской фондовой биржи Роберт Квитковский, владевший телеканалами через ИК Millstone & Со, сообщает БизнесЦензор.

Напомним, в конце июля в интервью BIHUS.INFO Виталий Кропачев подтвердил, что приобрел ряд телеканалов и планирует их перезапуск уже в ближайшее время. По его словам, телеканалы будут объединены в единый медиахолдинг и будут исключительно информационными.

Millstone & Co - совместная польско-украинская частная инвестиционная компания с 20-летним опытом работы, предоставляющая услуги по привлечению капитала, слияния и поглощения (M&A), управлению активами, осуществлению инвестиций, и сосредоточена в своей деятельности на Центральной и Восточной Европе.

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