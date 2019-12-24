СБУ и Гостаможня запустили регистрацию поручений на проверку товаров онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Запрос был направлен на проведение осмотра партии товаров широкого потребления и электротехники на Одесской таможне. Процесс отправки поручений происходит через онлайн-форму с прозрачным и понятным алгоритмом действий", - сообщает СБУ.

Правоохранители вносят всю информацию в специальную электронную форму, которая попадает в центральный аппарат таможни и централизованно вносится в программно-информационный комплекс.

Комплекс обеспечивает автоматизированное срабатывание по рисковым поставкам. Ранее "ориентирование" о проведении таможенного досмотра направлялись от СБУ и других правоохранительных органов к конкретному таможенного поста в бумажном виде.

"Это приводило к тому, что на уровне центральных аппаратов таможни и правоохранительных органов невозможно было отследить количество и результативность таких "запросов". Такая процедура увеличивала количество злоупотреблений на местах", - сообщает СБУ.

Запуск централизованного отправки через электронную систему поручений минимизирует эти явления, обещает СБУ.