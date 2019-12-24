Нацполиция объявила подозрение экс-руководству "Дельта Банка" в деле кражи 4,4 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает БизнесЦензор.

"Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причинение должностными лицами АО "Дельта Банк" убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен", - сообщает полиция.

Правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах.

"По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", - сообщает полиция.

Подозреваемые для прикрытия незаконной деятельности вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и в нем была введена временная администрация.

Как сообщал БизнесЦензор, суд арестовал активы Николая Лагуна по делу "Дельта Банка".

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.