В "Нафтогазе" опасаются невыполнения "Газпромом" договоренностей о транзите

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это очень сложное такое дело, поэтому есть риск того, что даже эти договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы", – сказал он в эфире "Громадського" в понедельник вечером.

"Я надеюсь, что конструктивная, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", – отметил Витренко.

Он добавил, что в "Нафтогазе" рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины, что все-таки будет определенное давление на российскую сторону, чтобы документы были подписаны уже на этой неделе, и подписанный 20 декабря трехсторонний межправительственный протокол был внедрен в жизнь и не остался только на бумаге.

Он напомнил, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны отозвать много исков, и в юридических командах обоих компаний много иностранных юристов, которые с завтрашнего обеда и в среду будут праздновать Рождество. В частности, по словам Витренко, у НАК такие юристы работают в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Швейцарии, Англии, – это очень сложная работа.

"Мы все же надеемся, что мы выйдем на конец недели на подписание всех документов", – заявил топ-менеджер НАК.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.