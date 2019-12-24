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24.12.19 08:14

Цены на нефть умеренно растут перед праздниками

Нефть умеренно дорожает во вторник утром при низком объеме торгов перед праздниками, свидетельствуют данные бирж.

нефть

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 66,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 60,56 доллара за баррель.

Низкий объем торгов связан с рождественской неделей. В среду отмечается католическое Рождество, в связи с чем основные рынки Европы, США и частично Азиатско-Тихоокеанского региона будут закрыты. Во вторник многие фондовые рынки закроются раньше обычного.

Трейдеры также оценивают слова министра энергетики РФ Александра Новака, который в понедельник заявил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти существует до тех пор, пока оно эффективно, а его дальнейшая судьба будет определяться в марте исходя из прогнозов на второй квартал.

По мнению главы отдела исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена (Bjornar Tonhaugen), которого цитирует Рейтер, ОПЕК+ необходимо сделать больше, чтобы обеспечить баланс на рынке на постоянной основе. "Сокращения добычи ОПЕК не решают проблему полностью", — считает эксперт.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей — в первом квартале 2020 года.

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