Цены на нефть умеренно растут перед праздниками

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 66,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 60,56 доллара за баррель.

Низкий объем торгов связан с рождественской неделей. В среду отмечается католическое Рождество, в связи с чем основные рынки Европы, США и частично Азиатско-Тихоокеанского региона будут закрыты. Во вторник многие фондовые рынки закроются раньше обычного.

Трейдеры также оценивают слова министра энергетики РФ Александра Новака, который в понедельник заявил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти существует до тех пор, пока оно эффективно, а его дальнейшая судьба будет определяться в марте исходя из прогнозов на второй квартал.

По мнению главы отдела исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена (Bjornar Tonhaugen), которого цитирует Рейтер, ОПЕК+ необходимо сделать больше, чтобы обеспечить баланс на рынке на постоянной основе. "Сокращения добычи ОПЕК не решают проблему полностью", — считает эксперт.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей — в первом квартале 2020 года.