БизнесЦензор

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23.12.19 19:47

Украина прекратила экспорт некоторых алкогольных напитков

Торгово-промышленная палата (ТПП) заявила, что с 23 декабря Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями коньяк, арманьяк, граппа и херес.

алкоголь

Об этом говорится в сообщении ТПП, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес", - сказано в нем.

По словам первого вице-президента ТПП Михаила Непрана, отныне Украина будет экспортировать вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Согласно положению 3 регламента Европейского парламента и Совета, страны происхождения, которые могут использовать названия коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес, определены соответственно как Франция, Италия и Испания.

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