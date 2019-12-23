Авиакомпания Atlasjet Ukraine планирует возобновить полеты 29 декабря

Об этом сообщил avianews.com гендиректор авиаперевозчика Ярослав Красножон, передает БизнесЦензор.

Продажа билетов на данный момент возобновлена. В систему бронирования рейсы Одесса-Стамбул внесены с частотой до четырех раз в неделю. Однако, по словам главы авиаперевозчика, Atlasjet Ukraine рассматривают возможность выполнения полетов с уменьшенной частотой два раза в неделю до начала летней навигации 2020 года с последующим увеличением числа рейсов.

Для перевозки пассажиров авиакомпания намерена вернуть отправленные на хранение во французские аэропорты два Airbus A320. Эти же самолеты Atlasjet Ukraine рассчитывает использовать на линии Киев-Стамбул ориентировочно с марта 2020 года.

Это станет возможным, если комиссия Госавиаслужбы аннулирует неиспользуемые более года права "Розы Ветров" и передаст освободившиеся частоты Atlasjet Ukraine.

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Как сообщалось, Atlasjet Ukraine прекратила полеты одновременно с материнской компанией 26 ноября из-за финансовых проблем Atlasglobal. До этого момента сеть украинского авиаперевозчика включала только одно регулярное направление — Одесса-Стамбул, которое было открыто в 2018 году взамен закрытых рейсов Львов-Стамбул, Запорожье-Стамбул и Харьков-Стамбул.