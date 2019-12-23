Пиковые выплаты по внешнему долгу приходятся на первый и третий кварталы 2020 года, – НБУ

Об этом говорится в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В 2020 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд, из которых $13,06 млрд - основанная сумма долга, $4 млрд - проценты.

Среди этих выплат есть кредиты Международного валютного фонда, так, общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году составляет $1,35 млрд, из которых $1,07 млрд - это основная сумма, а $280 млн - это процентные платежи.