Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 648,7 тыс. тонн, что на 4,43% меньше (30,1 тыс. тонн), чем неделю назад, а также в 3,7 раза больше (на 476,1 тыс. тонн), чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1 млн 915,1 тыс. тонн, что на 4,2% (на 77,8 тыс. тонн) больше запасов на 16 декабря 2019 года, а также на 72,3% (на 804 тыс. тонн) больше, чем год назад.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились 11% (на 27 тыс. тонн) до 217,9, что также на 13,6% (34,4 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.