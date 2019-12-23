Boeing уволил главу компании из-за кризиса с поставками новейших самолетов

Согласно сообщению Boeing, совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Временно исполняющим обязанности генерального директора и президента компании с 13 января станет председатель совета директоров Дэвид Калхун.

В сообщении отмечается, что Boeing работает над восстановлением отношений с регулирующими органами, потребителями всеми другими заинтересованными сторонами.

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Как сообщалось, на прошлой неделе Boeing объявил о приостановке производства 737 MAX. Это станет крупнейшей более чем за 20 лет приостановкой работы сборочной линии авиапроизводителя.

Напомним, эксплуатация 737 MAX была приостановлена в марте после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. На данный момент запрет на полеты обошелся авиапроизводителю в более чем $9 млрд.