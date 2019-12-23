Fitch улучшило рейтинг жизнеспособности "Приватбанка"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Fitch 23 декабря, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что повышение рейтинга "Приватбанка" отражает укрепление его финансовых показателей, в том числе стабилизации качества активов, уменьшение количества унаследованных проблемных активов и повышение рентабельности, подкрепленной возвратом к росту кредитования и снижением расходов на обесценение кредитов.

При этом подтверждение рейтинга жизнеспособности "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка", вместо прогнозируемого повышения, обусловлено большим количеством проблемных кредитов, которые потенциально могут оказывать сильное давление на капитал банков, отметили аналитики Fitch.

По мнению экспертов, каждый из четырех банков продолжает зависеть от высокорисковой текущей ситуации в Украине, значительной долларизации кредитования и связи с кредитным профилем суверенных эмитентов, из-за наличия значительных пакетов государственных облигаций - от 28% до 56% - в общем объеме активов финучреждений.

Согласно сообщению, Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" на уровне "B" с позитивным прогнозом.

"Склонность украинской власти к поддержке всех четырех банков остается высокой, учитывая, что государство владеет 100% уставного капитала банков (95% - "Укргазбанка"), их высокую системную значимость, рекордные показатели поддержки капитала при разном правительстве. Однако возможности властей по предоставлению поддержки ограничены, в частности, в иностранной валюте, о чем свидетельствует долгосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне "B", - отметили аналитики Fitch.