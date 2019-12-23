Россия оценила свою долю на рынке сжиженного газа в Европе в 20%, – Новак

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам российского министра, сейчас в Европу из России поставляется 12-13 млн тонн российского СПГ, тогда как из США – 9 миллионов тонн.

Новак отметил, что два года назад США поставляли в этот регион 4-5 млн тонн СПГ, при том что 2-3 года назад РФ продавала в Европу только трубопроводный газ.

По словам главы Минэнерго РФ, рынок сжиженного газа в Европе неоднородный, потребление СПГ выросло в основном в тех странах, куда РФ не поставляет трубопроводный газ – Франция, Испания, Великобритания.

Ранее Новак прогнозировал, что Россия к 2025 году займет примерно 15% глобального рынка СПГ, а к 2035 году спрос на СПГ в мире удвоится до 600 млн тонн в год, 40% нового спроса на сжиженный газ может прийтись на Россию.

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Новак такж рассказал, что добыча нефти в РФ в 2019 году составит 560 млн тонн, производство газа – 737 млрд кубометров. В 2018 году добыча нефти в Россия составила около 556 миллионов тонн, газа – 725 млрд кубометров.

Ожидается, что в 2019 году Россия сократит поставки трубопроводного газа в Европу на несколько процентов относительно рекордного 2018 года, когда в регион было поставлено 201,5 млрд кубометров.