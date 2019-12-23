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23.12.19 19:59

Власти Киева освободили долгострои от сбора на развитие инфраструктуры

К долевому участию в развитии инфраструктуры Киева не будут привлекать заказчиков строительства, которые завершают строительство многоквартирных жилых домов, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, но не были завершены из-за несостоятельности застройщиков.

Власти Киева освободили долгострои от сбора на развитие инфраструктуры

Как сообщил заместитель председателя КГГА, председатель комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства Вячеслав Непоп, такое решение поддержал Киевсовет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"С мая 2019 инвесторы недостроев неоднократно проводили акции протеста и требовали принять такое решение", – пояснил замглавы КГГА.

Непоп отметил, что во избежание злоупотреблений несостоятельность застройщиков продолжать строительство будет устанавливаться в судебном порядке.

"Освобождая от долевого участия, городской совет стимулирует предприятия приобщиться к завершению недостроев. На сегодня в поле зрения комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства – более 50 объектов. Большинство из них – печально известные "дома Войцеховского". Продажа нереализованных жилых и нежилых площадей не всегда покрывает расходы для завершения строительства. Освобождение от уплаты паевого участия будет способствовать более быстрому решению вопроса с недостроями", – добавил замглавы КГГА.

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