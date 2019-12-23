БизнесЦензор

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23.12.19 21:10

В центре Киева завтра ограничат движение из-за концерта на Софиевской площади

В Киеве 24 декабря с 16:00 до 22:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В центре Киева завтра ограничат движение из-за концерта на Софиевской площади

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1769, передает БизнесЦензор.

В связи с этим Департамент транспортной инфраструктуры внес изменения в работу наземного пассажирского транспорта.

В частности, изменят движение троллейбусы №6, 16, 18.

С 16:00 до 22:00 движение троллейбусов будет организовано:

Кроме того, до 26 января 2020 года движение автобусов №24, 114 по выходным и праздничным дням будет организовано по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик).

Напомним, ранее в КГГА сообщали, что 24 декабря, на Софийской площади пройдет торжественное мероприятие "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе". Запланированы разнообразные просветительские, творческие и музыкальные программы, выступления известных людей, дипломатов, телемосты с другими странами, праздничный концерт.

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