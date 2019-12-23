МАЗ победил "Богдан" в тендере на поставку 10 больших автобусов Ивано-Франковску

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, в состоявшемся 23 декабря аукционе вторым участником был автобусный завод автокомпании "Богдан Моторс" (Луцк), окончательное ценовое предложение которого составило 48,5 млн грн (первоначально дилер МАЗ предлагал автобусы за 49,4 млн грн, "Богдан " – за 49,5 млн грн).

По условиям тендера, полностью низкопольные автобусы длиной 12 м с двигателем экостандарта не ниже Евро-5, выпущенные не ранее 2019 года, должны быть поставлены заказчику до 31 января 2020 года, предусмотрена 100-процентная оплата в течение 90 календарных дней после поставки последнего автобуса.

Автобусы рассчитаны на 100 пассажиров, в том числе 30 – сидячих.

Как сообщалось, в конце прошлого года "Богдан Моторс" победил "МАЗтранссервис" в тендере на поставку 24 ед. больших автобусов Ивано-Франковску. Городу также в текущем году поставлялись троллейбусы производства белорусского "Белкоммунмаша" в рамках выигранного тендера на поставку 29 машин за средства кредита ЕБРР и грантовой европейской помощи.

Ранее в корпорации "Богдан" отмечали, что в условиях отсутствия господдержки украинских производителей беларусские компании часто становятся победителями тендеров в Украине – они имеют ощутимую поддержку от своих властей и пользуются всевозможными льготами при растаможивании техники в Украине, поэтому их цены становятся демпинговым по сравнению с украинскими автопроизводителями.