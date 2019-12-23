"Приватбанк" обвинил Коломойского в отмывании денег через Израиль

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на исковое заявление "Приватбанка" в Окружной суд Тель-Авива, передает БизнесЦензор.

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов провели обширные трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и совершали в течение многих лет, совершив ряд нарушений, которые представляют собой серьезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.

"Приватбанк" указывает, что Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате сокрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском "Дисконт Банке" в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием Святой Иоанн (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси).

По данным "Приватбанка", Коломойский и Боголюбов способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов, которые зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или его филиале на Кипре. Впоследствии средства переводились из рук в руки для "отмывания" и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных компаний, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова.

Относительно связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с "Дисконт банком", "Приватбанк" в иске заявляет, что сумма в размере $1,2 млрд была переведена в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007-2011 годах на банковский счет компании St John.

Указывается, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале "Дисконт банка" в Хайфе, по документам, которые оказались ложными. Согласно иску "Приватбанка", это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в "Дисконт банке".

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Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" инициировал новое судебное разбирательство против бывших собственников банка в Израиле на $600 миллионов, а также увеличил свои исковые требования в США.

Напомним, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.