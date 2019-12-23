Пограничники увеличивают пропускную способность пунктов въезда в Украину

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Накануне новогодних и рождественских праздников поток транспортных средств на въезд в Украину существенно возрастает. Время пересечения границы увеличивается. Люди, ожидающие прохождения контрольных процедур, распространяют в социальных сетях информацию о 8-часовых задержках. Учитывая ситуацию с предновогодним потоком путешествующих, Государственная пограничная служба принимает комплекс всех мер, необходимых для быстрого оформления на въездных каналах пунктов пропуска на границе со странами ЕС", - сказано в сообщении.

В частности, на большинстве переходов на 10-20% увеличено количество личного состава, задействованного в несении службы в нарядах по проверке документов и осмотру транспортных средств. Кроме этого, дополнительные наряды обеспечивают поддержание режима в пунктах пропуска и вблизи них.

Для обеспечения ритмичности пропуска украинские пограничники проводят регулярные встречи с представителями контрольных служб смежных сторон.

С целью ускорения процесса на въездных каналах задействованы дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы.

В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов, а на наиболее активных направлениях готовы к применению мобильные комплексы пограничного контроля "ПОТОК-А".