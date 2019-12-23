Сервис такси Bolt запускает услугу перевозки животных

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение сервиса, передает БизнесЦензор.

Для того чтобы заказать услугу, в приложении Bolt нужно выбрать категорию поездки Pets.

Bolt отмечает, что во время перевозки животного во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства: подстилку для животного, клетку, переноску, влажные салфетки.

Обязательное условие для перевозки крупных собак - наличие намордника и короткого поводка. Некрупных животных можно перевозить на руках, но данный вопрос желательно согласовать с водителем.

"Практика показала, что услуга перевозки животных очень востребована в разных странах. За годы работы в Украине у нас тоже было множество запросов, поэтому мы с радостью запускаем новый сервис Pets", - заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.