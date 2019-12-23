Минрегион предложил завершать долгострои за счет местных бюджетов

Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам обсуждения проекта закона "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства", с участием инвесторов "долгостроев", специалистов министерства, экспертов и представителей ГАСК, КГГА, передает БизнесЦензор.

Как отметила глава министерства Алена Бабак, этот законопроект – "базовый макет" и создавался исключительно для того, чтобы определиться с первоочередными шагами в решении вопросов "долгостроев".

Согласно обнародованному на сайте министерства проекту документа, предлагается законодательно закрепить механизм завершения строительства и введения в эксплуатацию проблемных жилых объектов (долгостроев) за счет ежегодного выделения финансирования из местных бюджетов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным местных властей, на 1 октября в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства. Больше всего таких объектов в Киеве – 51, Киевской (23) и Одесской (14) областях.

"При этом, среди этих проблемных объектов жилищного строительства объекты, которые уже фактически построены и заселены, но не могут быть приняты в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства, в частности из-за незавершения начатых строек строительными компаниями", – отмечается в сообщении.

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Для решения этой проблемы , проектом закона предусматривается проведения областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями технического обследования проблемных объектов для определения возможности дальнейшего безопасного завершения строительства объектов или пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Перечень выявленных проблемных объектов затем будет утвержден Кабинетом министров.

В свою очередь местные власти будет утверждать целевые программы завершения строительства, создав для этой цели коммунальные предприятия, которые будут выполнять функции заказчиков завершения строительства проблемных объектов.

"Финансирование завершения их строительства за счет средств местных бюджетов будет ежегодно предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта", – сказано в пояснительной записке.