Для физлиц-предпринимателей запустили бесплатную функцию сдачи налоговой отчетности

Об этом говорится в сообщении сервиса, передает БизнесЦензор.

"Мы запускаем подачу отчетов в налоговую для ФЛП в OpenDataBot. Теперь, когда наступит время отчитываться, вам достаточно ответить на несколько простых вопросов и подписать ЭЦП - и ваш отчет будет в налоговой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас более 55 тыс. предпринимателей с помощью OpenDataBot мониторят свой статус, статус налогового долга и единого налога. Сдача отчетов - следующий шаг, который помогает предпринимателям вести бизнес.

Каждый ФЛП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу. Если пропустить положенный срок, то можно получить штраф или лишиться статуса плательщика единого налога. Кроме того, многие ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

"Чтобы вовремя подать отчет, вы можете нанять бухгалтера на аутсорсинге или воспользоваться платными онлайн-сервисами по ведению бухгалтерии. Однако оба эти варианта требуют ежемесячных расходов, которые могут оказаться существенными для мелкого предпринимателя. Возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства и делает ведение бизнеса проще", - рассказал основатель OpenDataBot Алексей Иванкин.

Для того, чтобы сдать налоговый отчет в OpenDataBot, необходимо добавить OpenDataBot в Telegram, Viber или Messenger, отправить боту свой идентификационный код, нажать кнопку "Добавить отчет" и ответить на вопросы. Также нужно будет ввести свой оборот, сумму уплаченного налога и подписать отчет ЭЦП.