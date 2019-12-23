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23.12.19 14:52

Нацкомфинуслуг обяжет выделять в договоре данные о платежах и штрафах

Финансовое учреждение, предоставляя клиенту информацию об условиях и порядке деятельности, в том числе перед заключением договора о предоставлении финансовых услуг, должно использовать шрифт Times New Roman размером 12 печатных пунктов, а также выделять текст (полужирный шрифт, цвет и так далее), который касается информирования клиента о платежах, возмещении, штрафных санкциях.

Нацкомфинуслуг обяжет выделять в договоре данные о платежах и штрафах

Такие требования закреплены в проекте распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), об изменениях в Положение о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финучреждений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается также, что финучреждения обязаны обнародовать годовую финансовую и консолидированную финансовую отчетность, отчет об управлении и корпоративном управлении (для финансовых учреждений в форме акционерных обществ). Кроме того, они обязаны раскрывать на своих сайтах информацию о наличии дополнительных сопутствующих услуг и посредников, подать перечень и стоимость таких услуг.

На сайте финучреждение также должно указать свое полное наименование и местонахождение, идентификационный код, контактные данные, сведения о лицензии и выданные ему разрешения. Кроме того, должны быть указаны сведения о предоставляемой клиенту финансовой услуге (тарифы, стоимость, характеристики и порядок ее предоставления, ссылки на сайт финансового учреждения, где размещены основные условия предоставления такой услуги), порядок и процедура защиты персональных данных клиента, срок действия публичной части договора о предоставлении финансовых услуг.

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