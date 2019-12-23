Снижение учетной ставки сразу до 13,5% поддержало меньше половины руководителей Нацбанка

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) в отношении уровня учетной ставки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, по мнению большинства членов комитета, снижение учетной ставки на 150 б.п. не только позволит поддержать экономический рост, но и будет способствовать снижению стоимости долговых заимствований в гривне.

"В то же время члены КМП отметили сохранение фундаментального давления на инфляцию со стороны растущего потребительского спроса и расходов на оплату труда. Еще одним риском, на который обращали внимание во время заседания комитета, является рост мировых цен на отдельные продовольственные товары. Это в итоге может помешать улучшению инфляционных ожиданий", – сказано в сообщении.

При этом НБУ отмечает, что отдельные члены КМП отметили возможное усиление угроз для макрофинансовой стабильности вследствие результатов судебных процессов и усиление давления на Национальный банк. Также, несмотря на значительный прогресс в переговорном процессе с Международным валютным фондом, сохраняется неопределенность относительно скорости реализации предусмотренных реформ.

"Также члены КМП отмечали, что для доверия к монетарной политике Национального банка ситуация, когда инфляция будет ниже целевого диапазона, более приемлема, чем когда она будет превышать его. Ведь в течение почти трех лет инфляция оставалась выше верхней границы целевого диапазона, что до сих пор влияет на инфляционные ожидания и уверенность в результативности монетарной политики НБУ", – сообщает Нацбанк.

При этом один из членов КМП выразил уверенность, что снижение учетной ставки на 150 б.п. является достаточным шагом, поскольку дополнительное стимулирующее влияние на экономику окажут очередные шаги по валютной либерализации и установления нулевой ставки обязательного резервирования для гривневых средств с одновременным увеличением этого норматива для средств в иностранной валюте.

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В то же время четыре члена КМП выступили за более решительное снижение учетной ставки на – 200 б.п., до 13,5%.

"Они подчеркнули необходимость агрессивной реакции на снижение инфляционного давления и длительное укрепление гривни. По их мнению, такое решение также оправдано, так как более быстрое смягчение монетарной политики предотвратит риски снижения инфляции ниже границ целевого диапазона. Стремительнее снижение учетной ставки также ускорит удешевление кредитных ресурсов в экономике и будет способствовать дальнейшему росту экономики", – сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что в целом во время обсуждения все члены КМП единодушно высказались за существенное смягчение монетарной политики в декабре 2019 года, чем это предполагалось прогнозной траектории учетной ставки.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.