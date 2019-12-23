БизнесЦензор

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23.12.19 13:55

Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

По результатам прошедшей недели банки снизили ставки по депозитам для всех валют.

Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 месяцев до 6 – их средняя ставка упала на 0,40 процентного пункта (п.п.) и составляет 13,60% годовых. Депозиты сроком от 6 месяцев до полугода подешевели на 0,31 п.п. – до 14,20% годовых.

Вклады в гривне на периоды свыше года подешевели на 0,30 п.п. – до 13,38% годовых. Менее заметно опустили ставки депозиты на срок от месяца до 3 (на 0,23 п.п. – до 11,32% годовых). Ставки по вкладам на период до месяца снизились на 0,17 п.п. – до 9,60% годовых, бессрочные сбережения – на 0,06 п.п., до 7,64% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально снизились для вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев – на 0,10 п.п., до 2,02% годовых. Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года – 0,05 п.п., до 2,71% годовых.

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Вклады в долларах США на срок от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. – до 2,53% годовых. Ставки по депозитам на периоды от месяца до трех снизились на 0,01 п.п. – до 1,23% годовых. Не претерпели изменений ставки по вкладам на периоды менее месяца (1,07%), а также бессрочные сбережения (0,53%).

Средние ставки по депозитам в евро больше всего снизились по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,07 п.п., до 1,33% годовых. Меньше подешевели вклады на срок свыше года – на 0,06 п.п., до 1,93% годовых.

Депозиты в европейской валюте периодом от полугода до года подешевели на 0,04 п.п. – до 1,77% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 0,42% годовых. Вклады сроком до месяца по-прежнему предлагают 0,78% годовых. И только депозиты на периоды от месяца до 3 подняли ставки (на 0,01 п.п. до 1,20% годовых).

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