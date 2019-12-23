"Ощадбанк" может закрыть 600 отделений

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

"У нас сейчас 2,4 тыс. отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", - сказала Апин.

По ее словам, этот процесс не происходит одномоментно.

"Вся работа проводится заранее. Общественные слушания, коммуникационные кампании, в том числе с привлечением местной власти. Банк ищет различные способы: или мы начинаем сотрудничать с кем-то, кто может оказывать банковские услуги, или мы переводим клиентов в онлайн. Ведь, как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много", - сказала он.

Глава набсовета банка также заявила, что руководство должно найти "точку равновесия в вопросе социальной миссии и экономической эффективности".

"И если необходимо, то совместно с акционером и местными властями стараемся найти решение, которое обеспечит людям доступ к сервисам. Не существует единого универсального подхода. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если нам удается перевести на обслуживание в отделение местное предприятие, бюджет или успешного предпринимателя, то отделение остается", - объяснила она.