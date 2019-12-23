БизнесЦензор

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23.12.19 13:49

"Ощадбанк" может закрыть 600 отделений

В рамках оптимизации работы государственный "Ощадбанк" может закрыть около 600 отделений, заявила глава наблюдательного совета банка Байба Апин.

"Ощадбанк" может закрыть 600 отделений

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

"У нас сейчас 2,4 тыс. отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", - сказала Апин.

По ее словам, этот процесс не происходит одномоментно.

"Вся работа проводится заранее. Общественные слушания, коммуникационные кампании, в том числе с привлечением местной власти. Банк ищет различные способы: или мы начинаем сотрудничать с кем-то, кто может оказывать банковские услуги, или мы переводим клиентов в онлайн. Ведь, как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много", - сказала он.

Глава набсовета банка также заявила, что руководство должно найти "точку равновесия в вопросе социальной миссии и экономической эффективности".

"И если необходимо, то совместно с акционером и местными властями стараемся найти решение, которое обеспечит людям доступ к сервисам. Не существует единого универсального подхода. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если нам удается перевести на обслуживание в отделение местное предприятие, бюджет или успешного предпринимателя, то отделение остается", - объяснила она.

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