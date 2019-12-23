Владелец "Техинсервис" может увеличить долю в "Карпатнефтехиме"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), на минувшей неделе ведомство предоставило Techinservice Limited разрешение на покупку свыше 50% в Karpaty Chemical B.V. (Нидерланды), которое в соответствии с госреестром является 100%-ным владельцем "Карпатнефтехима".

В начале 2017 году АМКУ разрешил Techinservice Limited купить более 25% "Карпатнефтехима" у нидерландской Lukoil Chеmical, и компания в конце февраля того же года сообщила о закрытии сделки, однако не уточнила размер приобретенного пакета.

Согласно данным антимонопольного ведомства на февраль 2017 года, собственником свыше 50% "Карпатнефтехима" через Xedrian Holding был экс-глава украинского бизнеса ЛУКОЙЛа Ильхам Мамедов. Он был назначен руководителем ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина" 29 ноября 2014 года, когда НК уже объявила о продаже сети АЗС в Украине. До этого Мамедов работал на других позициях в структурах "ЛУКОЙЛА".

Мамедов вместе с Шуцким в настоящее время указаны в госреестре без указания долей бенефициарами Karpaty Chemical B.V., которому принадлежит "Карпатнефтехим".

ООО "Карпатнефтехим", созданное на базе мощностей калушской "Орианы", производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением недолговременного возобновления работы производства ПВХ), а вновь запущен в июне 2017 года после продажи "ЛУКОЙЛом" в 2017 году.

"Карпатнефтехим" в 2018 году увеличил выручку в 2,6 раза – до 14,54 млрд грн, сократив чистый убыток в 6,8 раза – до 321,7 млн грн.

ПГ "Техинсервис" – инжиниринговая и машиностроительная компания с главным офисом в Киеве, основана в 1993 году для разработки и внедрения комплексных производственных проектов для разных отраслей промышленности.

Согласно данным на ее сайте, группа располагает собственными научно-экспериментальной базой, конструкторским бюро и производственной (машиностроительный завод) базой. В состав группы также входит подразделение Techinservice Intelligence, которое занимается разработкой и внедрением интегрированных решений в сфере автоматизации технологических процессов и производств, а также автоматизации и диспетчеризации зданий и инфраструктурных объектов.

ПГ "Техинсервис" является одним из поставщиков технологий и оборудования для "Карпатнефтехима".